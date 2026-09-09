Milano 14:35
51.576 -1,15%
Nasdaq 8-set
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Dow Jones 8-set
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Londra 14:36
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Analisi Tecnica: CHF/USD dell'8/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD dell'8/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Seduta trascurata per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la giornata con un controllato -0,02%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Franco svizzero contro Dollaro USA. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,81, con il supporto più immediato individuato in area 0,809. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,8086.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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