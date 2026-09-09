Analisi Tecnica: CHF/USD dell'8/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Seduta trascurata per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la giornata con un controllato -0,02%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Franco svizzero contro Dollaro USA. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,81, con il supporto più immediato individuato in area 0,809. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,8086.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)