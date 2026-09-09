Cellularline, nel primo semestre migliora la marginalità operativa e cala il debito

(Teleborsa) - Cellularline , azienda attiva a livello europeo negli accessori per smartphone e tablet quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso il primo semestre del 2026 con ricavi delle vendite pari a 70,5 milioni di euro, complessivamente in linea rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'EBITDA Adjusted si è attestato a 7,5 milioni di euro, in aumento di 0,2 milioni (+3,3%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (7,2 milioni), mostrando, inoltre, un miglioramento dell'incidenza sul fatturato (10,6% nel primo semestre 2026 contro 10,2% del primo semestre 2025). Il Risultato Netto Adjusted del periodo si attesta a 2,8 milioni di euro, in crescita rispetto a 1,3 milioni nel primo semestre 2025. Il Risultato Netto è in sostanziale pareggio, positivo per 48 mila euro (-1,3 milioni al 30 giugno

2025).



L'Indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2026 risulta pari a 7,4 milioni di euro (12,6 milioni al 31 dicembre 2025), in miglioramento per 5,2 milioni (-41,7%) ed include debiti verso istituti finanziari al netto di disponibilità liquide ed altre attività finanziarie pari a 2,7 milioni, debiti relativi ad opzioni Put/Call per l'acquisto delle minorities pari a 2,5 milioni, nonché debiti per leasing in applicazione dell'IFRS 16 pari a 2,2 milioni. La riduzione rispetto al 31 dicembre 2025 è riconducibile principalmente alla generazione di cassa derivante dall'EBITDA del periodo e alla riduzione del Capitale Circolante. Il Leverage ratio, calcolato come rapporto tra indebitamento finanziario netto e EBITDA Adjusted degli ultimi 12 mesi, è pari a 0,35x (contro 0,60x al 31 dicembre 2025).



"Chiudiamo il primo semestre del 2026 con ricavi sostanzialmente stabili e un miglioramento della redditività operativa, grazie principalmente a un mix di prodotto più favorevole - ha commentato Marco Cagnetta, Consigliere e General Manager Sales and Marketing del Gruppo Cellularline - Tali risultati confermano l'efficacia delle azioni intraprese dal Gruppo sia sul fronte commerciale sia sul piano dell'efficienza operativa, conseguiti in un contesto di mercato che continua a essere complesso e caratterizzato da elementi di incertezza".



"Particolarmente significativa è la performance della Linea Blue, che registra una crescita superiore al 55%, sostenuta sia dal mercato italiano sia dai mercati internazionali - ha spiegato - A tale risultato hanno contribuito, oltre alla ripresa delle dinamiche del mercato domestico, anche l'avvio, nel secondo trimestre, di una nuova collaborazione commerciale con un primario cliente internazionale. Continuiamo a perseguire con determinazione lo sviluppo delle opportunità di business, mantenendo un approccio selettivo e focalizzato sulla qualità della crescita e sulla creazione di valore sostenibile nel medio-lungo termine. Prosegue il percorso di rafforzamento della struttura finanziaria del Gruppo: nel semestre l'indebitamento finanziario netto è diminuito di oltre il 40%, scendendo a 7,4 milioni di euro, attestando il leverage ratio a 0,35x. La solidità patrimoniale e finanziaria raggiunta rappresenta un importante fattore abilitante per la realizzazione delle nostre strategie di crescita, consentendoci di affrontare con una maggiore determinazione le sfide e le opportunità future".

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