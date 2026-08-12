Ferragamo, acquistate azioni per oltre 1 milione di euro nel buyback

(Teleborsa) - Salvatore Ferragamo ha comunicato di aver acquistato, tra il 4 e l'11 agosto 2026, complessivamente 109.793 azioni proprie, pari allo 0,07% del capitale sociale, a un prezzo medio di 9,63 euro per azione, per un controvalore di 1.057.512,90 euro.



Gli acquisti sono stati effettuati sul mercato Euronext Milan nell'ambito del programma di riacquisto di azioni proprie, autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti del 23 aprile e approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2026.



A seguito delle operazioni, Ferragamo detiene complessivamente 3.182.214 azioni proprie, pari all'1,89% del capitale sociale.



A Piazza Affari, oggi, seduta in ribasso per la maison del lusso , che porta a casa un decremento del 2,92%.

Condividi

```