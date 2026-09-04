ICOP, oggi l'uplisting su Euronext Milan

ICOP

(Teleborsa) - Da oggi 4 settembreè quotata sucon contestuale esclusione dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan, mercato sul quale si era quotata nel luglio 2024.dalla famiglia Petrucco,- si legge in una nota - è unaattiva in ambito nazionale ed internazionale nei settori delle fondazioni speciali, del microtunneling e delle opere marittime. Prima società benefit nel settore, ICOP opera negli Stati Uniti e nei principali mercati europei supportando attori privati e pubblici – con un'attenzione ai rapporti consolidati – in progetti a elevato contenuto ingegneristico legati allo sviluppo di infrastrutture critiche (metropolitane di Parigi, Copenaghen, etc.) e nel rafforzamento delle reti di trasporto energetico e idrico (gasdotti, acquedotti). Il Gruppo ha sede a Basiliano (UD) eICOP rappresenta lache effettua un passaggio di mercato, ha detto: "Il passaggio a Euronext Milan rappresenta la naturale evoluzione del percorso iniziato con la quotazione nel luglio 2024. In poco più di due anni abbiamo raggiunto e superato gli obiettivi presentati all’IPO: l'EBITDA è cresciuto di oltre il 500% e il titolo si è apprezzato di circa il 400%. Oggi possiamo contare su un backlog di circa 1,5 miliardi di euro, che ci dà visibilità sulla crescita futura. Abbiamo rafforzato il posizionamento in Europa, avviato lo sviluppo negli Stati Uniti e continuato a investire in tecnologia e innovazione, con progetti come RoboGO ed Evolute Pipe Jacking. Vogliamo continuare a crescere organicamente e consolidare ICOP come piattaforma industriale e tecnologica di aggregazione nell’ingegneria del sottosuolo. Euronext Milan è coerente con questa ambizione e ci consentirà di ampliare visibilità e base degli investitori".