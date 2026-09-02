ICOP, dal 4 settembre l'uplisting su Euronext Milan

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha disposto
l’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di ICOP
sul mercato regolamentato Euronext Milan
a partire dal 4 settembre 2026
. Nella medesima data le azioni della società verranno escluse dalle negoziazioni sul Euronext Growth Milan. Pertanto, l’ultimo giorno di negoziazioni di tali azioni su Euronext Growth Milan sarà il 3 settembre 2026.
Il passaggio a Euronext Milan rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescita di ICOP
, a poco più di due anni dalla quotazione avvenuta nel luglio 2024. In questo periodo il Gruppo ha significativamente ampliato la propria dimensione e presenza internazionale
, rafforzando la leadership in Italia, avviando lo sviluppo negli Stati Uniti e consolidando il posizionamento nei mercati legati alla transizione energetica e alle infrastrutture strategiche.
La crescita industriale è stata accompagnata da risultati economici e di mercato particolarmente significativi: tra il 2023 e il 2025 l’EBITDA è aumentato di oltre il 500%
, mentre il titolo ha registrato un apprezzamento di circa il 400% rispetto al prezzo di IPO. Oggi ICOP può contare su un portafoglio ordini di circa 1,5 miliardi di euro
e su una rilevante pipeline di opportunità a sostegno delle prospettive di sviluppo future. Il nuovo Piano Industriale 2026-2029
prevede di superare organicamente, entro il 2029, 900 milioni di euro di ricavi e 170 milioni di euro di EBITDA
.Piero Petrucco
, amministratore delegato della Società, ha dichiarato: "ICOP è un’impresa fondata nel 1920, con una forte anima imprenditoriale e una visione di lungo termine. L’apertura al mercato dei capitali ha significato per noi condividere con gli investitori le nostre ambizioni di crescita, mantenendo intatti questi valori. Abbiamo mantenuto gli impegni assunti con il mercato in sede di IPO, dimostrando la capacità di trasformare gli obiettivi in risultati concreti. Oggi guardiamo alla prossima fase di sviluppo con una visibilità
ancora maggiore. Continueremo a investire in tecnologia, innovazione e nelle competenze distintive che caratterizzano ICOP; progetti come RoboGO ed Evolute Pipe Jacking esprimono bene il nostro posizionamento nell’ingegneria specialistica ad alto contenuto tecnologico e a maggiore valore aggiunto. Allo stesso tempo, il mercato dei capitali continuerà a rappresentare uno strumento fondamentale per accompagnare anche la crescita per linee esterne, come già avvenuto negli ultimi anni. La nostra ambizione è consolidare ICOP come piattaforma industriale e tecnologica di aggregazione in un settore con significative opportunità di crescita,
integrando competenze e realtà complementari con disciplina finanziaria ed esecutiva. L’ingresso in Euronext Milan rafforza questo percorso e apre una nuova fase di sviluppo per ICOP: non è un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza".