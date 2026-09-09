Francoforte: performance negativa per Auto1

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Auto1 , che mostra un decremento del 3,47%.



La tendenza ad una settimana di Auto1 è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Auto1 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 20,23 Euro con area di resistenza individuata a quota 21,03. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 19,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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