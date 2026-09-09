Lettura rialzista per Azimut
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Balza in avanti la società di servizi finanziari, tra i titoli dell'indice FTSE MIB, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,80%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Azimut ai prezzi attuali pari a 39,1 Euro, con stop loss individuato in area 37,66 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```