Italia, bilancia dei pagamenti turistica in avanzo di 2,7 miliardi di euro a maggio

(Teleborsa) - A maggio 2026 il saldo della bilancia dei pagamenti turistica dell'Italia è risultato in avanzo di 2,7 miliardi di euro, in lieve aumento rispetto allo stesso mese del 2025. Lo comunica la Banca d'Italia, spiegando chesSia la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia (5,4 miliardi) sia quella dei viaggiatori italiani all'estero (2,7 miliardi) sono cresciute nel confronto con maggio 2025, rispettivamente del 4,3 e del 2,2 per cento.



Nella media dei tre mesi terminanti in maggio 2026 i flussi in entrata hanno registrato un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, pari al 2,3 per cento, a fronte di una sostanziale stabilità delle uscite. La crescita della spesa in Italia è risultata significativamente più elevata per i viaggiatori provenienti dai paesi della UE rispetto a quelli dai paesi extra-UE (4,1 e 0,4 per cento, rispettivamente). La spesa degli italiani all'estero è cresciuta nei paesi UE (3,0 per cento), mentre è diminuita in quelli extra-UE (-2,7 per cento).

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