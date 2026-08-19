Lottomatica prosegue il buyback e acquista azioni per oltre 5,97 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica ha comunicato di aver acquistato, tra il 10 e il 14 agosto 2026, complessivamente 244.686 azioni proprie, a un prezzo medio di 24,4069 euro per azione, per un controvalore pari a 5.972.023,39 euro, nell'ambito del programma di buyback avviato il 6 maggio 2026.



Dall'inizio del piano la società ha acquistato direttamente e indirettamente, tramite la società GBO, 3.900.499 azioni, pari all'1,550% delle azioni ordinarie in circolazione.



Al 14 agosto 2026, considerando anche le azioni già in portafoglio, Lottomatica Group detiene in totale 19.103.738 azioni proprie, corrispondenti al 7,592% delle azioni ordinarie in circolazione, di cui 18.531.542 detenute direttamente e 572.196 detenute indirettamente

tramite la società GBO.



Nel frattempo, in Borsa, si contrae la performance dell' azienda leader in Italia nel settore dei giochi con i prezzi allineati a 23,72 euro, per una discesa dello 0,25%.





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