Valsoia, Intesa lima target price con flessione della redditività

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato a 13,3 euro per azione (dai precedenti 13,5 euro) il target price su Valsoia , società attiva nel mercato dei prodotti per l'alimentazione salutistica e quotata su Euronext Milan, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 28%.



Gli analisti scrivono che Valsoia ha registrato una performance dei ricavi positiva nel primo semestre del 2026, con un incremento del 4,4% su base annua trainato dalla forte crescita internazionale e dal primo contributo di Krepko, a fronte di un mercato domestico rimasto debole. La redditività ha segnato una flessione, con un EBITDA in calo del 20,5% e un margine del 9,1%, risentendo principalmente di costi temporanei legati allo stabilimento di Serravalle Sesia, di investimenti IT e di costi degli input ancora elevati. È importante sottolineare che il management prevede un progressivo attenuarsi di tali fattori avversi a partire dagli ultimi mesi dell'anno; l'andamento del bimestre luglio-agosto ha già mostrato segnali di miglioramento in Italia, confermando al contempo la solidità sui mercati esteri.



Nel complesso, sulla base dei risultati del primo semestre e delle prospettive qualitative, Intesa Sanpaolo ha leggermente rivisto al ribasso le stime di EBITDA per il 2026. Le ipotesi prevedono un recupero del margine EBITDA nel secondo semestre del 2026 a circa il 12,3% - un livello leggermente superiore a quello del secondo semestre del 2025 - grazie all'attenuarsi delle pressioni sui costi di natura temporanea.

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