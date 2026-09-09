Valtecne, nominato nuovo CdA con Renaud Vincent Dessertenne presidente

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Valtecne , società specializzata nella meccanica di alta precisione, quotata su Euromnext Growth Milan, ha nominato il CdA, base delle proposte di candidatura presentate dal socio KPM titolare del 75,4% del capitale, che rimarrà in carica per 3 esercizi, determinando in 7 il numero dei componenti. Il nuovo CdA risulta composto da: 1. Renaud Vincent Dessertenne, 2. Loic Elie Taieb, 3. Fiammetta Galzerano, 4. Caroline Barbara Marie Bouyer, 5. Paolo Mainetti, 6. Luigi Ferrari, 7. Andrea Cavallini. L'assemblea ha nominato il presidente nella persona di Renaud Vincent Dessertenne.



Il neoeletto CdA ha confermato Paolo Mainetti quale amministratore delegato. Inoltre, il CdA - in esecuzione di quanto previsto nell'ambito degli accordi relativi all'operazione di investimento e compravendita azionaria avente a oggetto la cessione di una partecipazione di controllo di Valtecne da parte di KPM, Paolo Mainetti e Vittorio Mainetti, in qualità di venditori, in favore del fondo G Square, in qualità di acquirente - ha approvato la sottoscrizione di: due distinti directorship agreement, rispettivamente, tra la società e l'AD Paolo Mainetti e tra la società e il consigliere non esecutivo Luigi Ferrari, volti a disciplinare i diritti e gli obblighi di ciascuno in relazione ai rispettivi incarichi di AD e consigliere non esecutivo di Valtecne; un contratto di consulenza tra la società e il consigliere Luigi Ferrari, volto a supportare il progetto di crescita industriale e strategica di Valtecne, con compiti di assistenza in materia di definizione delle strategie, sviluppo della struttura commerciale e dell'attività di vendita a livello nazionale e internazionale, sviluppo e consolidamento della clientela con particolare riferimento al settore medicale, nonché supporto nelle operazioni di M&A.



(Foto: © rawpixel)

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