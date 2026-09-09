Yakkyo, lotto minimo di negoziazione dimezzato a 625 azioni

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che Yakkyo , società quotata su Euronext Growth Milan che si occupa di sviluppare soluzioni software integrate per il processo di dropshipping e vendita wholesale di prodotti di terzi, passerà a un lotto minimo unitario di negoziazione pari a 625 azioni con efficacia dall'11 settembre 2026. Attualmente il lotto minimo è pari a 1.250 azioni.



Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie emesse da Yakkyo non eseguiti al termine della seduta del 10 settembre 2026 verranno cancellati.

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