Milano 17:35
51.875 -0,58%
Nasdaq 21:50
29.415 -0,31%
Dow Jones 21:50
52.429 -0,68%
Londra 17:35
10.670 -1,31%
Francoforte 17:35
25.576 -1,66%

Yakkyo, lotto minimo di negoziazione dimezzato a 625 azioni

Finanza
Yakkyo, lotto minimo di negoziazione dimezzato a 625 azioni
(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che Yakkyo, società quotata su Euronext Growth Milan che si occupa di sviluppare soluzioni software integrate per il processo di dropshipping e vendita wholesale di prodotti di terzi, passerà a un lotto minimo unitario di negoziazione pari a 625 azioni con efficacia dall'11 settembre 2026. Attualmente il lotto minimo è pari a 1.250 azioni.

Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie emesse da Yakkyo non eseguiti al termine della seduta del 10 settembre 2026 verranno cancellati.
Condividi
```