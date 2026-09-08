Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 7/09/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 7/09/2026 è stato pari a 2,21 miliardi di euro, in deciso ribasso (-16,29%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,64 miliardi.



I volumi scambiati sono passati, da 0,26 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,31 miliardi.



Tra i 645 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 296, mentre 303 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 46 azioni.









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