Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 24/08/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 24/08/2026 è stato pari a 2,45 miliardi di euro, in deciso ribasso (-14,06%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,85 miliardi.



I volumi scambiati sono passati, da 0,32 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,28 miliardi.



Tra i 773 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 347, mentre 378 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 48 azioni.











(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)

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