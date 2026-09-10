Analisi Tecnica: CHF/USD del 9/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
La giornata del 9 settembre chiude piatta per il Franco rosso crociato contro USD, che riporta un +0,07%.
L'esame di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,8104 e primo supporto individuato a 0,8094. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,8114.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)