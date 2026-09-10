Milano 9-set
51.875 0,00%
Nasdaq 9-set
29.422 -0,29%
Dow Jones 9-set
52.381 -0,77%
Londra 9-set
10.670 0,00%
Francoforte 9-set
25.576 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 9/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 9/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre

La giornata del 9 settembre chiude piatta per il Franco rosso crociato contro USD, che riporta un +0,07%.

L'esame di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,8104 e primo supporto individuato a 0,8094. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,8114.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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