Appuntamenti macroeconomici del 4 settembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 04/09/2026
01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (atteso 2,6%; preced. -6,4%)
07:00 Giappone: Leading indicator (preced. 116,5 punti)
08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso 0,3%; preced. 3,1%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,1%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,1%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,7%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,3%)
14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,1%; preced. 4,1%)
14:30 USA: Variazione occupati (atteso 55K unità; preced. -23K unità)
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