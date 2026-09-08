Milano 17:35
52.177 -0,10%
Nasdaq 20:00
29.570 +0,09%
Dow Jones 20:00
52.895 -0,97%
Londra 17:35
10.812 -0,10%
Francoforte 17:35
26.008 0,00%

Appuntamenti macroeconomici dell'8 settembre 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici dell'8 settembre 2026
(Teleborsa) -
Martedì 08/09/2026
01:50 Giappone: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,5%)
01:50 Giappone: Partite correnti (preced. -920 Mld ¥)
08:00 Germania: Bilancia commerciale (atteso 16,5 Mld Euro; preced. 15,4 Mld Euro)
08:45 Francia: Bilancia commerciale (atteso -6 Mld Euro; preced. -5,8 Mld Euro)
08:45 Francia: Partite correnti (preced. -1,4 Mld Euro)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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