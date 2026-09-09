Chiesi, ricavi +3,6% a 1,89 miliardi di euro e solida redditività nel primo semestre 2026

(Teleborsa) - Chiesi ha registrato ricavi del primo semestre 2026 pari a 1,89 miliardi di euro, in crescita del 3,6% a cambi costanti (CER) sui base annua. I risultati non includono l'impatto della recente acquisizione di KalVista Pharmaceuticals.



La crescita del Gruppo - spiega l'azienda - è stata sostenuta dalla continua espansione dell'area terapeutica delle malattie rare a livello globale (+45 milioni di euro; +9,9% CER) e dalla solida performance delle aree terapeutiche della neonatologia e delle specialty care (+6,5% CER). L'area della salute respiratoria si è mantenuta sostanzialmente stabile (-0,8% CER), grazie alla forte crescita del portafoglio di terapie inalatorie a tripla combinazione.



Nell'ambito della strategia di crescita internazionale, Chiesi ha registrato negli Stati Uniti un +9,6% CER, mantenendo al contempo risultati resilienti in Europa (+0,9% CER) e una crescita continua nelle altre aree geografiche (+5,5% CER).



L'EBITDA si è attestato al 29,4%, confermando una redditività elevata, una rigorosa allocazione delle risorse e un forte focus operativo. Il Gruppo ha inoltre mantenuto una solida generazione di cassa dalla gestione operativa, che ha consentito di proseguire gli investimenti

nella pipeline di ricerca, nelle capacità produttive e nelle acquisizioni strategiche.



Infine, sul fronte dell'innovazione, nel primo semestre 2026 il Gruppo ha investito 426 milioni di euro in ricerca e sviluppo, pari a circa il 22,5% dei ricavi.

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