El.En, fatturato +9,1% a oltre 246 milioni. Confermata la guidance 2026

(Teleborsa) - El.En.
, leader nel mercato dei laser, ha chiuso il primo semestre 2026 con un fatturato
di Gruppo che supera i 246 milioni di euro, in
aumento di oltre il 9% rispetto al corrispondente periodo del 2025 (226 milioni di euro), confermando l’andamento positivo del primo trimestre. Senza l’applicazione del principio IFRS5, il fatturato del primo semestre 2026 sarebbe stato di 300 milioni contro i 285 milioni dello scorso anno (+5,2%).
Il risultato operativo
consolidato è pari a 43,4 milioni di euro (17,6% sul fatturato), rispetto ai 31,6 milioni di euro dello stesso periodo 2025 (14% sul fatturato), segnando un incremento del 37,6%. Senza l’applicazione del principio IFRS5, l’EBIT del primo semestre 2026 sarebbe stato di 44,9 milioni contro i 34,6 milioni dello scorso anno (+29,7%).
Il risultato netto
di competenza del gruppo si attesta a 26,1 milioni di euro, in aumento del 45,5% rispetto al 17,9 milioni del 2025.
La relazione semestrale, spiega una nota, è stata predisposta in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, riclassificando secondo IFRS5 per l’anno in corso il contributo della divisione taglio industriale facente capo a Cutlite Penta nelle attività, passività e risultato di conto economico da discontinued operations, mentre per l’anno precedente la riclassifica ha riguardato il solo conto economico, in ragione dell’accordo vincolante sottoscritto e comunicato in data 7 agosto 2026 che prevede la cessione dell’80% delle business unit.
Nel primo semestre 2026 El.En. ha proseguito con successo il proprio percorso di crescita nel settore medicale, rafforzando il focus strategico sulle attività a maggiore potenziale. Infatti, il Gruppo ha compiuto un ulteriore passo nel processo di dismissione del business del taglio laser, avviato lo scorso anno con la cessione di Penta Laser Zhejiang, sottoscrivendo un accordo per la vendita di Cutlite Penta. Il perfezionamento dell’operazione è atteso nei prossimi mesi, subordinatamente al completamento delle condizioni previste dall’accordo per il relativo closing.
L’operazione determina una significativa evoluzione del perimetro operativo del Gruppo e rafforza ulteriormente il peso strategico del settore medicale, la cui incidenza sui ricavi passa dal 72% dell’esercizio 2025 al 92% del primo semestre 2026, considerando il nuovo perimetro di attività. Gabriele Clementi
, Presidente di El.En. commenta: “I risultati conseguiti nel primo semestre 2026 confermano la solidità del percorso di crescita del Gruppo
e la capacità di generare risultati di qualità. La performance del periodo assume particolare rilevanza alla luce del processo di progressiva focalizzazione sul settore medicale, avviato con la cessione delle attività che avevamo sviluppato in Cina e destinato a completarsi con il perfezionamento della vendita di Cutlite Penta. La crescita registrata nel semestre è infatti interamente riconducibile al settore medicale, che ha evidenziato un andamento particolarmente positivo, confermando la validità delle scelte strategiche intraprese e la capacità delle nostre attività core di sostenere lo sviluppo del Gruppo. Il fatturato ha superato le aspettative alla base della guidance, che prevedeva una crescita superiore al 5%, mentre il risultato operativo ha registrato un significativo miglioramento, sia in valore assoluto sia in termini di redditività. Questi risultati rafforzano la nostra convinzione che la crescente focalizzazione sul medicale rappresenti la direzione strategica più interessante per il Gruppo e ci consentono di affrontare la seconda parte dell’anno con fiducia, continuando a investire nei mercati a maggiore potenziale per perseguire una crescita sostenibile e profittevole".
Il margine di contribuzione
lordo del 1H 2026 si attesta a circa 122,8 milioni di euro, in aumento del 12,4% circa rispetto ai 109,2 milioni di euro del 30 giugno 2025. Il miglioramento della marginalità delle vendite registrato nel trimestre riflette il più favorevole mix di business, sostenuto dalla crescente incidenza del settore medicale, che, a seguito della cessione delle attività nel taglio laser, rappresenta oggi oltre il 92% dei ricavi.
Il margine operativo lordo
(EBITDA
) è pari a 48,7 milioni di euro, in aumento di oltre il 30% rispetto ai 37,5 milioni di euro del 1H 2025. L’incidenza sul fatturato aumenta passando dal 16,6% del 2025 al 19,8% del 2026.
La posizione finanziaria netta
al 30 giugno 2026 si attesta a 184,5 milioni di euro, in aumento di circa 12 milioni rispetto ai 172,2 milioni di euro al 31 dicembre 2025.
Gli ottimi risultati del primo semestre, si legge nella nota dei conti, "delineano la concreta possibilità di raggiungere pienamente la guidance annuale, conseguendo quindi una crescita superiore al 5% e migliorando la redditività operativa. Confermiamo che questi obiettivi potranno essere raggiunti anche con il nuovo perimetro del gruppo dopo la cessione della business unit Taglio Laser".