Moderati guadagni alla Borsa di New York

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,56%, spezzando la serie negativa iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l' S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,46%, portandosi a 7.667 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,23%); come pure, guadagni frazionali per l' S&P 100 (+0,6%).



In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti materiali (+1,53%), telecomunicazioni (+1,16%) e sanitario (+0,79%).



Proseguono gli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran con Washington che rivendica il controllo sullo Stretto di Hormuz. In attesa dei dati sull’occupazione statunitense, che forniranno indicazioni sul percorso dei tassi d’interesse della Federal Reserve, l'attività economica negli Stati Uniti "è aumentata in modo modesto" dall'inizio di luglio, secondo l'ultimo Beige Book pubblicato dalla Federal Reserve, il report che raccoglie informazioni qualitative sulle condizioni economiche dei 12 distretti della Fed.



A sostenere i mercati anche la performance di Nvidia dopo che Bloomberg ha riportato che il colosso dei chip per l'intelligenza artificiale è in trattative avanzate per acquisire Hugging Face, la principale piattaforma open-source di IA, in un'operazione del valore di circa 14 miliardi di dollari.



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Nvidia (+3,20%), American Express (+1,80%), Walt Disney (+1,66%) e Caterpillar (+1,65%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Honeywell International , che ha terminato le contrattazioni a -1,86%.



Discesa modesta per 3M , che cede un piccolo -0,88%.



Pensosa Microsoft , con un calo frazionale dello 0,84%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Charter Communications (+8,74%), Alnylam Pharmaceuticals (+8,65%), Paypal (+4,33%) e Insmed (+4,21%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Palo Alto Networks , che ha archiviato la seduta a -9,37%.



Scende Datadog , con un ribasso del 6,53%.



Crolla Palantir Technologies , con una flessione del 5,81%.



Vendite a piene mani su CrowdStrike Holdings , che soffre un decremento del 5,42%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:



Giovedì 03/09/2026

11:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 33,43K unità)

14:30 USA: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 1,3%; preced. 1,8%)

14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -86,4 Mld $; preced. -73,3 Mld $)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 205K unità; preced. 203K unità)

14:30 USA: Produttività, trimestrale (atteso 1,4%; preced. 0,8%)

15:45 USA: PMI servizi (atteso 56,8 punti; preced. 54,6 punti)

15:45 USA: PMI composito (atteso 56 punti; preced. 54,5 punti).

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