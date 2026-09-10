Chiude in rosso Wall Street
(Teleborsa) - Sessione negativa per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,77%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da venerdì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l'S&P-500, che archivia la giornata sotto la parità a 7.636 punti.
Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,29%); sulla stessa linea, in lieve ribasso l'S&P 100 (-0,36%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore energia. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori beni industriali (-1,51%), beni di consumo secondari (-1,39%) e utilities (-1,16%).
Al top tra i giganti di Wall Street, IBM (+3,40%) e Chevron (+1,91%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Alphabet, che ha archiviato la seduta a -2,28%.
Sotto pressione Procter & Gamble, che accusa un calo del 2,02%.
Scivola Boeing, con un netto svantaggio del 2,05%.
In rosso Nike, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,97%.
Sul podio dei titoli del Nasdaq, Datadog (+7,11%), Meta Platforms (+6,48%), Marvell Technology (+4,29%) e Insmed (+3,13%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Charter Communications, che ha archiviato la seduta a -8,13%.
In perdita Comcast Corporation, che scende del 6,61%.
Pesante Shopify, che segna una discesa di ben -5,45 punti percentuali.
Seduta negativa per Booking Holdings, che scende del 3,81%.
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