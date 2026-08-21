Carburanti, Mimit: prezzo medio self 2,005 euro verde e 2,122 euro diesel

(Teleborsa) - Non si ferma la crescita dl prezzo della benzina, che si rafforza oltre i 2 euro al litro, anche per la verde e sulla rete stradale, mentre è alle porte il primo grande controesodo estivo.



Secondo i dati dell’Osservatorio prezzi carburanti del Mimit, in data odierna - venerdì 21 agosto 2026 - il prezzo medio delle benzina verde in modalità 'self service', lungo la rete stradale nazionale, è pari a 2,005 euro/litro, in rialzo rispetto ai 2,002 euro di ieri, mentre il prezzo del gasolio si porta a e 2,122 euro/l contro i 2,116 della vigilia.



Aumenti anche sulla rete autostradale, dove il prezzo medio self è di 2,080euro/l per la benzina e 2,194 euro/l per il gasolio., ambedue in crescita rispetto ai 2,077euro/l (verde) e 2,186 euro/l (diesel) del giorno prima.

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