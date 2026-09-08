Somec, commessa record per la controllata Fabbrica su 350 Park Avenue a New York

Il backlog del gruppo supera il miliardo di euro

(Teleborsa) - Somec , società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, comunica che la controllata statunitense Fabbrica LLC, parte della divisione Horizons, si è aggiudicata un contratto per la realizzazione e l'installazione di oltre 83.600 metri quadrati di facciate continue di 350 Park Avenue, la nuova torre direzionale che Vornado Realty Trust sta costruendo nel cuore di Midtown Manhattan, progettata dallo studio Foster + Partners.



L'edificio, alto circa 448 metri su 62 piani più quattro livelli tecnici, sarà uno dei grattacieli più alti di New York, con una superficie di circa 176.500 metri quadrati destinata ad accogliere oltre 6mila lavoratori. La torre sorgerà in un contesto architettonico prestigioso, accanto a edifici simbolo come il Seagram Building, la Lever House e il Waldorf Astoria. L'esecuzione del progetto e i relativi effetti economici sono previsti tra il 2026 e il 2032.



"L'acquisizione di questa commessa rappresenta un traguardo di straordinaria rilevanza per Fabbrica e costituisce motivo di orgoglio per l'intero Gruppo Somec", ha dichiarato il presidente del Gruppo, Oscar Marchetto, sottolineando che il progetto, insieme alle altre commesse acquisite negli ultimi otto mesi, porta il portafoglio ordini del gruppo "a superare il miliardo di euro".



"350 Park Avenue presenta caratteristiche tecniche e dimensionali eccezionali", ha aggiunto Alberto De Gobbi, presidente di Fabbrica, evidenziando come il progetto "metta in luce il patrimonio di esperienza e la capacità organizzativa" della società, fondata nel 2016 e con sede a Windsor, nel Connecticut, entrata nel perimetro di Somec nel 2018.

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