Seco, Equita alza target price con indicazioni molto incoraggianti sulla pipeline futura

(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 4,50 euro per azione (dai precedenti 3,50 euro) il target price su Seco , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Gli analisti parlando di risultati del secondo trimestre 2026 sostanzialmente in linea con le attese, mentre è stata confermata la guidance per il terzo trimestre, con ricavi attesi a circa 60 milioni di euro (+25% yoy). Il management ha inoltre indicato il mantenimento di una pipeline commerciale solida, che dovrebbe supportare la crescita anche nei trimestri successivi.



Equita apprezza in particolare l'ingresso di Seco nel verticale della robotica AI, un mercato ancora in fase iniziale ma con prospettive di crescita molto significative, oltre ai segnali incoraggianti di recupero della Germania e alle indicazioni di una riaccelerazione dei margini operativi già a partire dal terzo trimestre. Alla luce di questi elementi, ha rivisto al rialzo le stime 2027-28, con un incremento medio dell'EPS adj. del 13%, portando i ricavi 2027 a circa 270 milioni di euro, mentre ha lasciato sostanzialmente invariate le stime 2026.

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