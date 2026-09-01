Avvio cauto per il Vecchio Continente, a Milano guida STM

(Teleborsa) - Si muove all'insegna della prudenza
la seduta delle principali borse europee, con Milano che scambia sulla linea di parità. A Piazza Affari guida gli STM
seguita da Eni
e Moncler
, mentre scivola in coda Lottomatica
, giù anche i bancari con MPS
e Mediobanca
. Saipem
ha fatto sapere di essersi aggiudicata
da Synhelion un contratto per l’esecuzione delle attività di pre-FEED per un nuovo impianto su scala commerciale per la produzione di combustibili sintetici in Germania, mentre Leonardo
ha firmato
il primo contratto di produzione di serie del veicolo Centauro II per l’Esercito Brasiliano.
Il clima resta condizionato dalla ripresa delle ostilità tra Usa e Iran
e dalle prospettive sui tassi di interesse a seguito delle dichiarazioni hawkish sull'inflazione
rilasciate dal presidente della Federal Reserve Kevin Warsh a Jackson Hole. In settimana gli investitori monitoreranno alcuni dati macroeconomici chiave, quali il job report di agosto
, atteso per giovedì, che potrebbe influenzare le aspettative sulla prossima mossa della Fed. Nella mattinata di oggi, invece, sono attesi i dati sull’inflazione dell’Eurozona di agosto
che dovrebbero confermare pressioni inflazionistiche di fondo persistenti, consolidando le aspettative del mercato per un ulteriore rialzo dei tassi d’interesse di 25 punti base da parte della Banca Centrale Europea nella riunione di politica monetaria della prossima settimana.
Intanto, emergono segnali di debolezza dal commercio al dettaglio in Germania
: a luglio le vendite in termini reali
hanno registrato un calo del 3,4% su mese, contro il +0,4% atteso dagli analisti e dopo che a giugno erano rimaste stabili.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,16. Prevale la cautela sull'oro
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,46%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,51%.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +82 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,16%. Tra le principali Borse europee
sostanzialmente debole Francoforte
, che registra una flessione dello 0,24%, si muove sotto la parità Londra
, evidenziando un decremento dello 0,32%, e si muove in modesto rialzo Parigi
, evidenziando un incremento dello 0,37%.
Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB
che si attesta sui valori della vigilia a 52.631 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 55.251 punti, sui livelli della vigilia.
Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
(-0,28%); come pure, sotto la parità il FTSE Italia Star
, che mostra un calo dello 0,28%.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza STMicroelectronics
(+2,46%), ENI
(+1,76%), Tenaris
(+1,13%) e Saipem
(+0,99%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Lottomatica
, che continua la seduta con -1,42%.
Contrazione moderata per Fincantieri
, che soffre un calo dell'1,24%.
Sottotono Banca Mediolanum
che mostra una limatura dell'1,08%.
Deludente Azimut
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Danieli
(+2,41%), Maire
(+1,28%), Banco Desio
(+1,26%) e Carel Industries
(+1,12%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Moltiply Group
, che ottiene -2,91%.
Soffre CIR
, che evidenzia una perdita del 2,52%.
Preda dei venditori SOL
, con un decremento dell'1,60%.
Fiacca WIIT
, che mostra un piccolo decremento dell'1,38%.