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The Italian Sea Group, ancora acquisti sul titolo con nuovi interessi sul dossier

Finanza
The Italian Sea Group, ancora acquisti sul titolo con nuovi interessi sul dossier
(Teleborsa) - Altra seduta di acquisti per The Italian Sea Group che corre con un +8,6% volando in vetta al FTSE Italia Small Cap (+0,5%).

Una performance che segue la chiusura di ieri a +10,2% e che continua a beneficiare del recente annuncio che la società ha avviato un processo competitivo per individuare potenziali investitori nell'ambito del proprio percorso di ristrutturazione. Il processo nasce per ricondurre a un quadro procedurale unitario le numerose manifestazioni di interesse già pervenute in via spontanea, e si svolgerà sotto la vigilanza dei Commissari giudiziali.

Tra i soggetti che stanno valutando il dossier vi è anche Baglietto, il cui amministratore delegato, Diego Michele Deprati, come riportato da Il Sole 24 Ore di oggi, ha confermato l'interesse per gli asset produttivi dell'area spezzina di The Italian Sea Group. "Al momento guardiamo con interesse all'evoluzione della situazione, che valuteremo opportunamente", ha affermato.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Small Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al produttore di yacht rispetto all'indice di riferimento.

La tendenza di breve di The Italian Sea Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,425 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,283. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,567.
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