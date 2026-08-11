The Italian Sea Group, ancora acquisti sul titolo con nuovi interessi sul dossier

(Teleborsa) - Altra seduta di acquisti per The Italian Sea Group
che corre con un +8,6% volando in vetta al FTSE Italia Small Cap
(+0,5%).
Una performance che segue la chiusura di ieri a +10,2% e che continua a beneficiare del recente annuncio che la società ha avviato
un processo competitivo per individuare potenziali investitori
nell'ambito del proprio percorso di ristrutturazione. Il processo nasce per ricondurre a un quadro procedurale unitario le numerose manifestazioni di interesse già pervenute in via spontanea, e si svolgerà sotto la vigilanza dei Commissari giudiziali.
Tra i soggetti che stanno valutando il dossier vi è anche Baglietto
, il cui amministratore delegato, Diego Michele Deprati, come riportato da Il Sole 24 Ore di oggi, ha confermato l'interesse per gli asset produttivi dell'area spezzina di The Italian Sea Group
. "Al momento guardiamo con interesse all'evoluzione della situazione, che valuteremo opportunamente", ha affermato.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Small Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al produttore di yacht
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di The Italian Sea Group
è in rafforzamento con area di resistenza
vista a 1,425 Euro
, mentre il supporto
più immediato si intravede a 1,283
. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,567.