TISG, riaperti i termini per la presentazione di liste per il Collegio Sindacale

(Teleborsa) - The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha reso noto che, alla scadenza per il deposito delle liste di candidati alla carica di sindaco per l'assemblea del 30 settembre 2026, risulta depositata la sola lista presentata dall'azionista GC Holding, titolare del 53,604% del capitale sociale. Non sono pertanto pervenute liste di minoranza.



Conseguentemente, potranno essere presentate ulteriori liste di candidati alla carica di sindaco fino all'11 settembre. In tal caso, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e risulta pertanto pari all'1,25% del capitale sociale, invece del 2,5% indicato nell'avviso di convocazione.

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