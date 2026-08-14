Tether, ok senza riserve da Kpmg nella prima revisione completa dei bilanci della sua storia

(Teleborsa) - Tether, pioniere del settore delle stablecoin ed emittente della stablecoin più importante del mondo (USDT), ha annunciato il completamento con successo della sua prima revisione contabile indipendente completa del bilancio di Tether International per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, condotta da KPMG.



Tether, con sede a El Salvador, ha per anni diffuso solo attestazioni trimestrali redatte da BDO Italia, società che non fa parte delle Big Four, anziché ricorrere a una revisione totale.



Ora KPMG ha emesso un giudizio di revisione senza riserve sul bilancio di Tether, il che significa che, secondo KPMG, il bilancio presenta fedelmente, sotto tutti gli aspetti significativi, la situazione finanziaria al 31 dicembre 2025, nonché i risultati operativi e i flussi di cassa per l'esercizio chiuso, in conformità con i principi contabili generalmente accettati negli Stati Uniti.



Viene spiegato che, nell'ambito del processo, KPMG ha contato e ispezionato fisicamente ogni singolo lingotto d'oro detenuto da Tether, verificandone l'esistenza e le informazioni identificative, anziché basarsi esclusivamente sulle segnalazioni dei depositari o delle controparti.



"Questo è un momento cruciale per il settore delle stablecoin - ha dichiarato il CEO Paolo Ardoino - Per anni, alcuni detrattori hanno affermato che un audit di Tether non sarebbe stato possibile. Sostenevano che l'azienda si rifiutasse di sottoporsi al controllo più rigoroso. Ancora una volta abbiamo dimostrato che si sbagliavano".



"Alcuni potrebbero descrivere questo come la fine di un lungo viaggio, ma noi lo vediamo come l'inizio di un altro - ha affermato Ardoino - Tether si è evoluta da emittente di stablecoin dirompente a una delle società private più importanti dal punto di vista finanziario e più sofisticate a livello operativo al mondo. Questa verifica dimostra che la nostra infrastruttura finanziaria e la nostra governance si sono evolute di pari passo con questa responsabilità".



(Foto: DrawKit Illustrations su Unsplash)

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