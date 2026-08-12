Tencent, i ricavi salgono più delle attese nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Tencent , colosso tecnologico cinese che opera nei settori dei social media, dei videogiochi, dei pagamenti digitali, del cloud computing e dell'intelligenza artificiale, ha comunicato che i ricavi sono aumentati dell'11% su base annua nel secondo trimestre del 2026, raggiungendo i 204,8 miliardi di RMB, superando la previsione media degli analisti di 202,8 miliardi di yuan (secondo il consensus Bloomberg).



L'utile lordo è cresciuto del 13% su base annua, attestandosi a 118,4 miliardi di RMB, superando leggermente la crescita dei ricavi. La solida crescita dei flussi di ricavi ad alto margine, inclusi i maggiori ricavi derivanti dai giochi sviluppati internamente e dai servizi di marketing, ha compensato i maggiori ammortamenti e costi operativi associati all'ampliamento dell'infrastruttura di intelligenza artificiale. Il margine lordo si è attestato al 58%, in aumento rispetto al 57% dello stesso periodo dell'anno precedente. L'utile operativo è aumentato del 12% a 67,3 miliardi di RMB.



L'utile attribuibile agli azionisti della società è aumentato dello 0,7% su base annua, attestandosi a 56 miliardi di RMB nel secondo trimestre. L'utile non-IFRS attribuibile agli azionisti è aumentato del 9% a 68,4 miliardi di RMB.



"Con l'inizio del terzo trimestre dell'anno, stiamo compiendo progressi sostanziali nella costruzione di una nuova Tencent basata sull'intelligenza artificiale, in termini di intelligenza, applicazioni e infrastrutture", si legge nella nota sui conti.



A livello di infrastrutture, Tencent ha incrementato significativamente l'approvvigionamento di risorse di calcolo, il che le consentirà di "convertire l'utilizzo delle applicazioni e dei modelli in ricavi in ??futuro", viene sottolineato. Allo stesso tempo, continua a migliorare i servizi esistenti, con una crescita costante dei ricavi derivanti dai servizi di marketing, diversi giochi di successo recentemente lanciati e un rapido aumento delle visualizzazioni video sugli account Weixin Video.



(Foto: Donald Wu on Unsplash)

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