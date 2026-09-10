Germania, inflazione confermata in lieve accelerazione al 2,9% su anno ad agosto

(Teleborsa) - Confermata in leggero aumento l'inflazione in Germania ad agosto 2026. Lo segnalano i dati pubblicati dall'Ufficio statistico federale Destatis, in linea con i dati di fine mese, che indicavano un incremento del 2,9% su base annua, rispetto al +2,8% rilevato nel mese precedente.



Su base mensile si registra un +0,2%, pari a quanto indicato alla stima preliminare, contro il +0,8% di giugno.



Quanto all'inflazione armonizzata, ha registrato un aumento dello 0,2% su mese, in linea con la stima iniziale così come l'aumento del 2,9% su anno.



"Ad agosto, l'aumento dei prezzi dell'energia è stato ancora una volta il principale motore dell'inflazione complessiva", ha spiegato Ruth Brand, presidente dell'Ufficio federale di statistica. "L'aumento dei prezzi dell'energia, causato principalmente dalla guerra in Iran, è stato particolarmente evidente nel caso dei prezzi dei carburanti per autotrazione", ha aggiunto.

Condividi

```