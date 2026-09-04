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Vendite dettaglio Italia (MoM) in luglio

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Vendite dettaglio Italia (MoM) in luglio
Italia, Vendite dettaglio in luglio su base mensile (MoM) -0,4%, in calo rispetto al precedente -0,2% (la previsione era +0,2%).
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