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Vendita case esistenti USA in agosto
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10 settembre 2026 - 16.10
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Vendita case esistenti in agosto pari a 3,98 Mln unità
, in calo rispetto al precedente 4,06 Mln unità (in linea con le stime degli analisti).
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