Milano 16:55
51.803 -0,14%
Nasdaq 16:55
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Dow Jones 16:55
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Londra 16:55
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Francoforte 16:55
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Vendita case esistenti USA in agosto

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Vendita case esistenti USA in agosto
USA, Vendita case esistenti in agosto pari a 3,98 Mln unità, in calo rispetto al precedente 4,06 Mln unità (in linea con le stime degli analisti).
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