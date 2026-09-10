Milano 16:55
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Nasdaq 16:55
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Dow Jones 16:55
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Londra 16:55
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Francoforte 16:55
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USA, Vendita case esistenti (MoM) in agosto

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USA, Vendita case esistenti (MoM) in agosto
USA, Vendita case esistenti in agosto su base mensile (MoM) -2%, in calo rispetto al precedente -1,7%.
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