USA, vendita case esistenti di agosto in ulteriore rallentamento a -2% su mese

(Teleborsa) - Ulteriori segnali di peggioramento giungono dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato ad agosto un calo del 2% su base mensile, dopo il -1,7% di luglio. È quanto comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR). Su base annua, le vendite sono scese dell'1,2%.



Come atteso, sono state vendute 3,98 milioni di abitazioni rispetto ai 4,06 milioni di luglio.



"I tassi dei mutui e le vendite di case si muovono in direzioni opposte, quindi non sorprende osservare un lieve calo nell'attività di acquisto di case a causa degli alti tassi dei mutui", ha affermato Lawrence Yun, capo economista della NAR (National Association of Realtors). "Tuttavia, i prezzi delle case sono in aumento e le vendite di case esistenti sono effettivamente cresciute dell'1,6% da inizio anno nei primi otto mesi dell'anno. La domanda di acquisto di case, nonostante i tassi di interesse più elevati, è senza dubbio sostenuta dall'aumento dei salari, cresciuti del 3,1% ad agosto, insieme a 643.000 nuovi posti di lavoro netti creati dall'inizio dell'anno. La creazione di posti di lavoro e la crescita dei salari in genere guidano la domanda di abitazioni."



Yun ha proseguito: "Al ritmo attuale di vendite, il numero di mesi necessari per esaurire l'intero inventario è salito a 4,9 mesi di offerta, il livello più alto degli ultimi dieci anni. L'ampia disponibilità di case in vendita sul mercato offre agli acquirenti maggiori opportunità di negoziazione."









(Foto: Tierra Mallorca on Unsplash)

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