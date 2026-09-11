Milano 10-set
51.807 0,00%
Nasdaq 10-set
29.104 -1,08%
Dow Jones 10-set
52.064 -0,60%
Londra 10-set
10.609 0,00%
Francoforte 10-set
25.361 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 10/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 10/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

Piccolo passo in avanti per il Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un misero +0,4%.

Lo status tecnico di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,8144. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,8106. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,8182.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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