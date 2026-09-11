Analisi Tecnica: USD/CAD del 10/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre
Moderatamente al rialzo la prestazione del cross USD contro "Loonie", che chiude con una variazione percentuale dello 0,20%.
Lo scenario di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,3846. Supporto a 1,38. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,3892.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)