Milano 10-set
51.807 0,00%
Nasdaq 10-set
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Dow Jones 10-set
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Londra 10-set
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Francoforte 10-set
25.361 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 10/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 10/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

Moderatamente al rialzo la prestazione del cross USD contro "Loonie", che chiude con una variazione percentuale dello 0,20%.

Lo scenario di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,3846. Supporto a 1,38. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,3892.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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