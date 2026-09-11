Banca Investis, Attestor guarda a "opportunità di aggregazione" dopo rumors su ingresso Banca Ifigest

(Teleborsa) - Attestor, azionista di Banca Investis, esprime "soddisfazione" per la traiettoria di crescita intrapresa dal Gruppo negli ultimi anni e per i "progressi compiuti nel percorso di sviluppo e consolidamento, confermati anche dai continui nuovi ingressi". Lo si legge in una nota, dopo che MF ha scritto che Banca Ifigest studia l'ingresso nella ex Banca Intermobiliare ed è in trattative con Attestor, fondo che controlla Banca Investis dopo il delisting da Piazza Affari nel 2022. Tempi e modalità sono ancora oggetto di confronto, scrive il quotidiano, e sul tavolo ci sono diverse opzioni: l'acquisto di una quota di minoranza, la salita in maggioranza o il passaggio di mano dell'intero 100%.



Banca Investis, guidata da Stefano Vecchi, ha chiuso il 2025 in sensibile miglioramento rispetto all'anno precedente, confermando la traiettoria di crescita. Ha registrato ricavi pari a 60,6 milioni di euro, in crescita di circa il 25%, e masse amministrate per 5,4 miliardi di euro, con un significativo miglioramento della redditività operativa. In aggiunta, dal lancio del Piano Strategico 2024-2026 le masse gestite per cliente hanno visto un incremento del 34%, a dimostrazione della crescente fiducia della clientela verso la banca e le soluzioni offerte, mentre i ricavi netti attesi per l'anno in corso sono in crescita del 70/80% rispetto al 2023, con costi stabilizzati.



La imminente fusione di Arsenale SGR in Symphonia SGR, prevista per novembre 2026, e l'ingresso del family office Stevanato nel capitale di quest'ultima rappresenta "un'ulteriore conferma della capacità di Banca Investis di porsi sul mercato come soggetto aggregante", si legge nella nota.



In questo contesto, il Gruppo Banca Investis, insieme al suo azionista, "guarda con interesse a ulteriori opportunità di aggregazione ed espansione sul mercato, coerentemente con la strategia di crescita diversificata e con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il posizionamento della banca".

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