Carburanti, benzina vola a 2,086 euro e diesel a 2,193 euro

Consumatori sollecitano misure strutturali e correttivi a Codice penale e Codice Consumo

(Teleborsa) - Prezzi dei carburanti ancora in aumento con i nuovi record del prezzo del petrolio oltre i 100 dollari al barile. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio del MIMIT, in data odierna - venerdì 11 settembre 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service', lungo la rete stradale nazionale, si è attestato a 2,086 euro/l per la benzina (dai 2,077 euro di ieri) e 2,193 euro/l per il gasolio (da 2,184 euro precedenti).



Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,176 euro/l per la verde e 2,268 euro/l per il diesel gasolio, in aumento da rispettivamente 2,163 euro e 2,258 euro.



"Va sempre peggio. Non si interrompe l'escalation dei prezzi dei carburanti che continuano a salire ad un ritmo infernale. In un solo giorno un pieno da 50 litri in autostrada costa 65 cent in più per la benzina e 50 cent per il gasolio. Nella rete stradale si paga 45 in più sia per la benzina che per il gasolio", denuncia Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori., avvertendo: "O il Governo si decide finalmente a intervenire per bloccare questa deriva, con provvedimenti strutturali, oppure i soldi stanziati andranno a finire in un pozzo senza fondo".



Fra i provvedimenti strutturali richiesti: proibizione del prezzo consigliato delle compagnie petrolifere ai distributori con conseguente riduzione della concorrenza; modifica del Codice Penale per combattere le speculazioni; rafforzamento della definizione di abuso di posizione dominante e intesa restrittiva della concorrenza; definizione di prezzo anomalo e modifica del Codice del Consumo rispetto alle fattispecie di pratica commerciale scorretta; pene severe per chi non espone i prezzi praticati in modo visibile dalla carreggiata stradale; blocco della riforma del settore in cantiere che dà un giro di vite all'apertura di nuovi distributori.

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