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Produzione industriale Giappone (MoM) in giugno

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Produzione industriale Giappone (MoM) in giugno
Giappone, Produzione industriale in giugno su base mensile (MoM) +1,9%, in aumento rispetto al precedente +0,1% (la previsione era +1,3%).

(Foto: Jordy Meow / Pixabay)
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