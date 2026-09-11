Huspy acquisisce Integra Finance e investe 75 milioni in Italia

(Teleborsa) - Huspy, società di intermediazione immobiliare e creditizia fondata a Dubai nel 2020 che sviluppa tecnologia AI-native e servizi per portare l’eccellenza nel processo di acquisto e finanziamento della casa, mettendo in relazione acquirenti e venditori, agenti immobiliari e consulenti del credito, annuncia l’acquisizione di Integra Finance, società italiana di mediazione creditizia per privati e Imprese. L’operazione rappresenta il primo passo della strategia di Huspy in Italia, dove il gruppo prevede di investire 75 milioni di euro nei prossimi cinque anni, con l’obiettivo di costruire uno dei principali operatori del credito immobiliare e del real estate in Italia.



Fondata a Dubai nel 2020, Huspy opera oggi in 15 città tra Emirati Arabi Uniti, Spagna, Arabia Saudita e Italia, mettendo tecnologia AI-native, servizi e supporto a disposizione di agenti immobiliari e consulenti del credito. L’obiettivo di Huspy è costruire la società di intermediazione creditizia e immobiliare del futuro, con una piattaforma AI-native progettata per migliorare l’esperienza di chi compra e vende casa e, al tempo stesso, aumentare l’efficienza e le opportunità per i professionisti che li assistono.



L’Italia rappresenta il quarto mercato in cui Huspy è oggi operativa, dopo Emirati Arabi Uniti, Spagna e Arabia Saudita. L’ingresso nel Paese si inserisce nel percorso di espansione internazionale avviato con la Spagna nel 2022, e nasce dalla volontà di replicare, anche sul mercato italiano, un modello basato sull’integrazione tra tecnologia, rete di professionisti immobiliari e soluzioni finanziarie, al fine di rendere più semplice ed efficiente l’intero percorso di acquisto e finanziamento di un immobile. La scelta dell’Italia è legata anche al ruolo centrale del settore immobiliare nel Paese e alle opportunità connesse alla sua progressiva evoluzione tecnologica. In un mercato caratterizzato da una rete capillare di agenti e professionisti immobiliari, Huspy punta a mettere la propria piattaforma AI-native a disposizione degli operatori del settore, integrando tecnologia e servizi per semplificare i processi, aumentare le opportunità e migliorare l’esperienza di chi compra e vende casa.



L’acquisizione di Integra Finance rappresenta il punto di partenza di questa strategia in Italia. Fondata nel 2020, Integra Finance è una società di mediazione creditizia focalizzata su mutui, prestiti, finanziamenti e servizi di credito per privati, professionisti e imprese.



Integra Finance conta oggi oltre 160 consulenti e una rete di oltre 50 partner bancari, finanziari e assicurativi, operando sia nel segmento B2C sia in quello B2B. In circa tre anni, la società è cresciuta notevolmente, raggiungendo 8 milioni di euro di ricavi, mantenendo una struttura organizzativa flessibile ed efficiente.



La società ha inoltre sviluppato un’offerta diversificata che comprende mutui, cessioni del quinto (CQS), prestiti personali e finanziamenti corporate, oltre ai servizi assicurativi attraverso la controllata Bicher, creando la possibilità di accompagnare i clienti attraverso diverse esigenze del loro percorso finanziario.



Ziad Nassar, Co-founder & Deputy CEO di Huspy, ha commentato: "L’ingresso in Italia rappresenta un passo strategico importante per Huspy e Integra Finance è la piattaforma ideale da cui partire. Il nostro investimento nel mercato italiano si inserisce inoltre nel solco della storica partnership economica tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, rafforzata dall’impegno degli Emirati a investire 40 miliardi di dollari in Italia annunciato lo scorso anno in occasione della visita nel Paese di Sua Altezza Sheikh Mohamed bin Zayed, Presidente degli Emirati Arabi Uniti. Integra Finance rappresenta la quinta acquisizione di Huspy nel settore della mediazione creditizia e possiamo contare su un modello consolidato, già applicato con successo, per integrare queste realtà. In pochi anni Integra Finance ha costruito una realtà in forte crescita, con un management team di grande qualità, una rete consolidata di consulenti e partner e un modello operativo altamente efficiente. Unendo queste competenze e questa presenza sul mercato con la nostra tecnologia AI-native, i nostri sistemi e il nostro modello operativo, vogliamo accelerare la crescita di Integra e contribuire a trasformare il modo in cui agenti immobiliari, consulenti del credito e clienti vivono il processo di compravendita e finanziamento di una casa".



Enrico Quadri e Samuele Lupidii, rispettivamente Amministratore Delegato e Presidente di Integra Finance, hanno poi aggiunto: "Siamo entusiasti di intraprendere questo nuovo percorso insieme a Huspy. Abbiamo costruito Integra con l'ambizione di creare una realtà solida, innovativa e orientata al cliente. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e grati alla nostra rete e a tutte le persone che hanno creduto nel progetto. Crediamo che Huspy sia il partner ideale per accelerare la nostra crescita. Unire la nostra esperienza e la nostra rete alla tecnologia e alla visione internazionale di Huspy ci permetterà di creare qualcosa di unico: un nuovo protagonista della mediazione creditizia italiana e un polo di attrazione per i migliori professionisti del mercato".



La scelta di Integra Finance è il risultato di un’approfondita analisi del mercato italiano e si basa su una combinazione di fattori: la qualità del management team, la crescita registrata negli ultimi tre anni, la qualità della rete di consulenti, l’efficienza operativa, il posizionamento sul mercato e il potenziale di integrazione con Huspy.



L’operazione riflette un modello di espansione già sperimentato da Huspy negli altri mercati. La società ha costruito la propria crescita anche attraverso l’acquisizione di realtà consolidate, integrandone i team e le competenze locali con il proprio modello operativo, la tecnologia e la capacità di investimento. Negli Emirati Arabi Uniti, Huspy ha acquisito Home Matters nel 2021 e successivamente altre realtà più piccole; in Spagna ha acquisito Mortgage Direct nel 2023.



Nel 2026 e 2027, Huspy prevede di concentrarsi sullo sviluppo del mercato italiano, sull’ingresso in ulteriori mercati europei e asiatici e sul rafforzamento della propria presenza in Spagna, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. I termini economici dell’operazione non sono stati resi pubblici.





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