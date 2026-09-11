Nabla, periodo di offerta IPO prorogato fino al 16 settembre

(Teleborsa) - Nabla , Digital-Native Vertical Brand (DNVB) italiano ed indipendente, operante nel settore del make-up, facendo seguito a quanto comunicato l'8 settembre scorso, rende noto, nell'ambito del collocamento delle proprie azioni finalizzato all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, di aver disposto la proroga del periodo di offerta riservato agli investitori Retail fino al 16 settembre alle ore 15:00.



La proroga - si legge in una nota - è stata disposta al fine di favorire la più ampia partecipazione degli investitori retail all'operazione e, conseguentemente, di massimizzare l'ammontare della raccolta nell'ambito del collocamento.



L'offerta retail si svolge mediante il servizio di distribuzione diretta di Borsa Italiana.

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