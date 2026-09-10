SOL, l'utile semestrale sale a 89,9 milioni di euro. Fatturato +8,5%

(Teleborsa) - SOL , società quotata su Euronext Milan e attiva nei settori dei gas tecnici e medicinali e dell'assistenza medicale a domicilio, ha chiuso il primo semestre 2026 con un fatturato consolidato pari a 948,6 milioni di euro, registrando una variazione positiva dell'8,5% rispetto all'anno precedente (di cui -0,3 pp di effetto cambi e +1,6 pp di variazione del perimetro di consolidamento). Il Segmento "Gas Tecnici" ha realizzato vendite per 469,5 milioni (+5,5%). Il Segmento "Assistenza Medicale a Domicilio (Vivisol)" ha confermato il suo robusto trend di sviluppo, con vendite pari a 499,8 milioni, segnando un +11,3%. A livello geografico, le vendite del semestre sono state positive sia in Italia, dove le vendite sono cresciute del 7,7%, sia all’estero, dove si è registrato un aumento del 9,1%.



Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si è attestato a 247,4 milioni di euro, pari al 26,1% del fatturato, in aumento del +12,1% rispetto ai 220,8 milioni del primo semestre 2025. Il Risultato Operativo (EBIT) è salito a 148,8 milioni di euro, pari al 15,7% del fatturato, con un incremento del 10,3%. L'Utile Netto consolidato ha raggiunto quota 89,9 milioni di euro, pari al 9,5% del fatturato (83,5 milioni, 9,6% del fatturato nello stesso periodo dell'anno precedente).



Gli investimenti materiali e immateriali realizzati nel corso dei primi sei mesi del 2026 ammontano a 114 milioni di euro, con un’incidenza del Capex sul fatturato pari al 12%. L'indebitamento finanziario netto ammonta a 562,5 milioni di euro, di cui 95,4 milioni per passività per leasing (IFRS16), a fronte di investimenti e acquisizioni effettuati durante il semestre per 172,5 milioni. Il rapporto Indebitamento finanziario netto/Patrimonio netto è pari a 0,455, mentre l’Indebitamento finanziario netto/Margine Operativo Lordo (Cash Flow Cover) è pari a 1,18.



"Guardiamo alla seconda metà dell'anno con determinazione e fiducia, sostenuti dalla solidità dei risultati - ha commentato Aldo Fumagalli Romario, Presidente di SOL - Resteremo vigili di fronte all'elevata volatilità geopolitica ed energetica, e al contempo pronti a cogliere nuove opportunità di partnership strategiche per sostenere il nostro ormai storico percorso di internazionalizzazione ed espansione".

Condividi

```