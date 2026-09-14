Anthropic punta al Nasdaq, pronta a eguagliare o superare la raccolta record di SpaceX

(Teleborsa) - Anthropic PBC
ha scelto il Nasdaq come mercato per la propria quotazione in borsa, in vista di una potenziale offerta pubblica iniziale da record che potrebbe avere luogo già a ottobre.
E' quanto riporta Bloomberg spiegando che l'azienda produttrice del chatbot Claude punta a eguagliare o superare la raccolta top di oltre 86 miliardi di dollari registrata da SpaceX
nel suo debutto di giugno a Wall Street
.
Inoltre, secondo quanto riportato dal Financial Times, Anthropic avrebbe comunicato a un ristretto gruppo di azionisti che registrerà un utile operativo rettificato
in questo trimestre, segnando il suo secondo periodo consecutivo di redditività. Questo indicatore escluderebbe però alcuni costi eccezionali o una tantum.
L'iter per l'IPO di Anthropic avviene tuttavia in un contesto di ravvivati dubbi a livello globale
sull'intelligenza artificiale dopo il suo CEO Dario Amodei, ha espresso con Sam Altman, CEO di OpenAI, ed Elon Musk, la necessità di rallentare il ritmo dello sviluppo dell'IA
a causa dei crescenti rischi derivanti da questa tecnologia.
Il numero uno del colosso proprietario di Chatgpt ha pertanto dichiarato che la sua azienda non debutterà
in borsa quest'anno e che è necessario concentrarsi sulla sicurezza
.