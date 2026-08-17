Anthropic, fatturato preliminare del secondo trimestre aumentato di almeno 14 volte

(Teleborsa) - Anthropic ha registrato ricavi del secondo trimestre aumentati di almeno 14 volte
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Secondo i documenti visionati da Bloomberg, la società produttrice del chatbot Claude ha infatti riportato nei tre mesi un fatturato preliminare di oltre 11,5 miliardi di dollari
, rispetto ai 787 milioni dello stesso periodo del 2025 e ai 4,73 miliardi del primo trimestre di quest'anno.
Sempre nel secondo trimestre del 2026, Anthropic ha registrato un utile operativo rettificato positivo
.
Secondo quanto emerso a luglio da rumour, la società sta incontrando gli investitori in vista di una potenziale mega-IPO
, ha presentato in via riservata la documentazione per la quotazione e sta collaborando con Morgan Stanley, Goldman Sachs e JPMorgan per il suo debutto in Borsa.
Inoltre, secondo quanto riportato recentemente dal Financial Times
, gli investitori sono sempre più confidenti che la start-up di intelligenza artificiale si quoterà in borsa a ottobre con una valutazione pari o superiore a 2.000 miliardi di dollari. Una cifra record che supererebbe persino quella di SpaceX
e che renderebbe il debutto di Anthropic la più grande IPO di sempre
.