Milano 13:37
53.810 +0,42%
Nasdaq 14-ago
30.046 0,00%
Dow Jones 14-ago
0 0,00%
Londra 13:37
10.771 +0,20%
Francoforte 13:37
26.446 +0,02%

Anthropic, fatturato preliminare del secondo trimestre aumentato di almeno 14 volte

Finanza, Scienza e tecnologia
Anthropic, fatturato preliminare del secondo trimestre aumentato di almeno 14 volte
(Teleborsa) - Anthropic ha registrato ricavi del secondo trimestre aumentati di almeno 14 volte rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Secondo i documenti visionati da Bloomberg, la società produttrice del chatbot Claude ha infatti riportato nei tre mesi un fatturato preliminare di oltre 11,5 miliardi di dollari, rispetto ai 787 milioni dello stesso periodo del 2025 e ai 4,73 miliardi del primo trimestre di quest'anno.

Sempre nel secondo trimestre del 2026, Anthropic ha registrato un utile operativo rettificato positivo.

Secondo quanto emerso a luglio da rumour, la società sta incontrando gli investitori in vista di una potenziale mega-IPO, ha presentato in via riservata la documentazione per la quotazione e sta collaborando con Morgan Stanley, Goldman Sachs e JPMorgan per il suo debutto in Borsa.

Inoltre, secondo quanto riportato recentemente dal Financial Times, gli investitori sono sempre più confidenti che la start-up di intelligenza artificiale si quoterà in borsa a ottobre con una valutazione pari o superiore a 2.000 miliardi di dollari. Una cifra record che supererebbe persino quella di SpaceX e che renderebbe il debutto di Anthropic la più grande IPO di sempre.
Condividi
```