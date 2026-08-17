SpaceX completa l'acquisizione di Cursor per 60 miliardi di dollari

(Teleborsa) - SpaceX ha completato l'acquisizione di Cursor, startup specializzata nella programmazione nel settore dell'intelligenza artificiale, per 60 miliardi di dollari.



Secondo un documento depositato presso le autorità di regolamentazione, - si legge su Bloomberg - l'accordo è entrato in vigore il 14 agosto, due mesi dopo che l'azienda fondata da Elon Musk ha annunciato formalmente di aver raggiunto l'intesa per rilevare la società.



Questa operazione, una delle più grandi nel settore tecnologico di sempre, dovrebbe supportare SpaceX nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale più avanzati, in grado di semplificare diverse attività, tra cui la programmazione, un mercato molto redditizio per l'IA.



L'assistente di intelligenza artificiale di Cursor, lanciato nel 2023, è stato progettato per aiutare i programmatori a scrivere ed eseguire il debug dei codici in modo più efficiente.



"Avremo accesso alla più grande flotta di GPU al mondo, il che ci fornirà la potenza di calcolo necessaria per creare modelli più performanti e al contempo più economici da gestire", ha dichiarato Cursor in un post sul blog venerdì.

Condividi

```