Cy4Gate, Intermonte incrementa target price con storia di crescita intatta

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato a 11,5 euro per azione (dai precedenti 10 euro) il target price su Cy4Gate , player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence quotato su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



A seguito della solida performance del primo semestre, la società ha alzato la guidance sui ricavi per l'intero esercizio 2026 di circa l'11%. I nuovi obiettivi sono sostenuti da solidi trend di fondo, tra cui prospettive positive per il secondo semestre, un flusso costante di nuovi ordini e un portafoglio ordini rimasto stabile a 120 milioni di euro, nonostante la significativa crescita dei ricavi già registrata nella prima metà dell'anno. "Tali fattori offrono un elevato grado di visibilità e potrebbero lasciare spazio a ulteriori rialzi nel corso dell'anno", viene sottolineato nella ricerca,



In seguito alla pubblicazione dei risultati del secondo trimestre, Intermonte ha incrementato le stime sui ricavi dell'8% nell'arco del periodo di previsione, allineando la stima per il 2026 alla fascia alta della guidance. Tale revisione al rialzo determina un lieve miglioramento dell'EBITDA. Per quanto riguarda il flusso di cassa, sono previste dinamiche del capitale circolante meno favorevoli nel secondo semestre rispetto alle stime precedenti.

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