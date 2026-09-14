PharmaNutra, Intermonte alza target price con nuovi mercati che prendono slancio

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato il target price
(a 102 euro
per azione dai precedenti 98 euro) e confermato la raccomandazione
(Buy
) sul titolo PharmaNutra
, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni.
Gli analisti scrivono che PharmaNutra ha pubblicato
solidi risultati per il primo semestre, superando le previsioni in tutti i principali indicatori di performanc
e e confermando ulteriormente la sua capacità di sostenere una crescita a doppia cifra, investendo in nuove iniziative commerciali e mantenendo margini di profitto solidi, intorno al 30%. La crescita negli Stati Uniti e in Cina continua a rafforzarsi, con un fatturato combinato più che raddoppiato su base annua, che rappresenta una fonte sempre più evidente di potenziale di crescita a lungo termine.
Intermonte ha rivisto al rialzo le stime di fatturato
per gli esercizi 2026-2028 del 3-4%, mantenendo invariate le ipotesi sui margini. Per l'esercizio 2026, stima anche un'aliquota fiscale più elevata, con conseguenti revisioni al rialzo dell'utile per azione (EPS) dell'1%, 4% e 4% rispettivamente per gli esercizi 2026, 2027 e 2028.