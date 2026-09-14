Tamburi prosegue il buyback, acquistate azioni proprie per oltre 1,45 milioni di euro
(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 7 all'11 settembre 2026, complessivamente 149.305 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 9,7538 euro, per un controvalore di 1.456.287,80 euro.
All'11 settembre Tamburi aveva in portafoglio 23.246.051 azioni proprie, pari al 12,608% del capitale sociale.
Intanto, in Borsa, scende l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale con i prezzi allineati a 9,26 euro, per una discesa del 4,24%.
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