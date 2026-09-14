Intesa Sanpaolo prosegue il buyback con l'acquisto di altre 9.260.000 azioni

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha comunicato di aver acquistato, dal 7 all'11 settembre 2026, complessivamente 9.260.000 azioni proprie, pari a circa lo 0,05% del capitale sociale, a un prezzo medio di 6,5982 euro per azione e per un controvalore pari a 61.099.256,00 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie finalizzato all'annullamento, avviato il 6 luglio 2026.



All'11 settembre 2026, dall'avvio del programma, il Colosso creditizio ha acquistato complessivamente 263.426.755 azioni, pari a circa l'1,49% del capitale sociale, per un controvalore totale di 1.728.843.340,79 euro.



A Piazza Affari, oggi, seduta in ribasso per Intesa Sanpaolo , che porta a casa un decremento dell'1,77%.





Condividi

```