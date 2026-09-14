Londra: balza in avanti GSK

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' azienda biofarmaceutica , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,57%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Il quadro tecnico di GSK suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 17,97 sterline con tetto rappresentato dall'area 18,27. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 17,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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